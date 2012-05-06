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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кьево
Палермо - Кьево: обзор матча 06 мая 2012
Палермо
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 4
Завершен
Кьево
10'
Ф. Микколи (П)
19'
Ф. Микколи
74'
Ф. Микколи
89'
М. Сильвестре
27'
С. Пеллисьер (П)
30'
Ф. Урибе
46'
Лусиано
72'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кьево
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 4:4!
М. Сильвестре
Пас отдал
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
А. Палоски
️️️️
К. Вацек
ГОЛ! 3:4!
Ф. Микколи
Пас отдал
М. Донати
ГОЛ! 2:4!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Р. Крусадо
Желтая карточка
М. Донати
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Э. Захави
Замена
Д. Сардо
️️️️
Ф. Урибе
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Н. Бертоло
Замена
А. Эрнандес
️️️️
И. Будан
Желтая карточка
Лусиано
Замена
Лусиано
️️️️
П. Хетемай
ГОЛ! 2:3!
Лусиано
Пас отдал
Ф. Урибе
ГОЛ! 2:2!
Ф. Урибе
Пас отдал
Р. Крусадо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Пеллисьер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Д. Мильяччо
19'
Желтая карточка
М. Миланович
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Микколи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЛВ
7
Камил Вацек
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
30
Лука Ригони
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-3
2
Вивиано
26
Сильвестре
5
Миланович
17
Мантовани
5
Пизано
8
Мильяччо
16
Бертоло
5
Донати
19
Будан
10
Микколи
7
Захави
4-2-1-3
70
Соррентино
21
Фрей
5
Йокич
15
Ачерби
12
Цесар
7
Вацек
14
Крусадо
56
Хетемай
30
Ригони
31
Пеллисьер
90
Урибе
16
Бертоло
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
16
Бертоло
7
Захави
20
Васкес
20
Васкес
7
Захави
19
Будан
11
Эрнандес
11
Эрнандес
19
Будан
90
Урибе
20
Сардо
20
Сардо
90
Урибе
56
Хетемай
10
Лусиано
10
Лусиано
56
Хетемай
7
Вацек
9
Палоски
9
Палоски
7
Вацек
Остались в запасе
Палермо
Кьево
22
Джакомо Бричетто
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Палермо - Кьево
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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