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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 18 сентября 2011
Парма
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
24'
С. Джовинко
90+1'
С. Джовинко
79'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
Вторая желтая
С. Джовинко
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Джовинко
Пас отдал
Д. Биабиани
+1
Желтая карточка
С. Теро
Желтая карточка
С. Джовинко
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
М. Блази
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
С. Флоккари
️️️️
Г. Пелле
Желтая карточка
П. Саммарко
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Пас отдал
Г. Пелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
17
Марко Галлоцци
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
33
Рубин
29
Палетта
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
32
Модесто
14
Галлоппа
4
Морроне
80
Валиани
21
Джовинко
9
Пелле
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
12
Цесар
5
Йокич
56
Хетемай
30
Ригони
7
Вацек
23
Саммарко
31
Пеллисьер
77
Теро
14
Галлоппа
26
Блази
26
Блази
14
Галлоппа
9
Пелле
10
Флоккари
10
Флоккари
9
Пелле
80
Валиани
14
Биабиани
14
Биабиани
80
Валиани
Остались в запасе
Парма
Кьево
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Остались в запасе
17
Марко Галлоцци
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Парма - Кьево
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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