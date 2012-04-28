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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 28 апреля 2012
Кальяри
28.04.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
Замена
Ф. Урибе
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
П. Хетемай
️️️️
А. Палоски
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Н. Фрей
17'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Дайнелли
10'
Желтая карточка
Б. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
44
Наингголан
51
Пинилья
19
Рибейро
4-2-1-3
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
15
Ачерби
3
Драме
4
Брэдли
10
Лусиано
23
Саммарко
31
Пеллисьер
9
Палоски
77
Теро
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
31
Пеллисьер
90
Урибе
90
Урибе
31
Пеллисьер
3
Дайнелли
20
Сардо
20
Сардо
3
Дайнелли
9
Палоски
56
Хетемай
56
Хетемай
9
Палоски
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
15
Николас Бови
ЦП
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
15
Николас Бови
ЦП
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кальяри - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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