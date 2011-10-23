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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 23 октября 2011
Интер
23.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
34'
Т. Мотта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Сарате
Замена
Л. Ригони
️️️️
К. Вацек
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Д. Паццини
Замена
Д. Станкович
️️️️
У. Снейдер
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Замена
С. Теро
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
К. Вацек
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
26
Киву
2
Лусио
13
Майкон
8
Мотта
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
9
Сарате
11
Паццини
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
12
Цесар
19
Мореро
5
Йокич
56
Хетемай
7
Вацек
4
Брэдли
14
Крусадо
9
Палоски
31
Пеллисьер
9
Сарате
10
Оби
10
Оби
9
Сарате
10
Снейдер
5
Станкович
5
Станкович
10
Снейдер
11
Паццини
9
Кастаньос
9
Кастаньос
11
Паццини
7
Вацек
30
Ригони
30
Ригони
7
Вацек
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
56
Хетемай
77
Теро
77
Теро
56
Хетемай
Остались в запасе
Интер
Кьево
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Интер - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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