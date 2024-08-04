Tomoki Takamine - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Tomoki Takamine
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tomoki Takamine
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|82' - 90'
|Кортрейк
|1:0
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 4 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Дендер
|4:1
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 3 тур
|04.08.2024
|83' - 90'
|Серкль Брюгге
|1:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|82' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|10.08.2024
|1' -90'
|Дендер (Дендерлеув)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.08.2024
|83' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Кортрейк (Кортрейк)