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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Стандард
Кортрейк - Стандард: обзор матча 18 августа 2024
Кортрейк
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
67'
Т. Эмброуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Стандард
Замена
И. Фоссум
️️️️
Н. Ферри
90'
+1
Замена
Б. Мессауди
️️️️
А. Кадри
90'
Замена
T. Takamine
️️️️
М. Бруно
82'
Желтая карточка
Т. Канеко
78'
76'
Замена
И. Камара
️️️️
Б. Болинголи
70'
Желтая карточка
И. Хаутекит
ГОЛ! 1:0!
Т. Эмброуз
67'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Эль-Идрисси
62'
39'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
S. Benjdida
35'
Красная карточка
Г. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
4-3-3
1
Гуннарссон
4
Лагэ
44
Силва
13
Фудзи
8
Мехсату
14
Де Неве
37
Кадри
17
Бруно
9
Эль-Идрисси
19
Ферри
7
Канеко
3-3-3-2
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
18
Лоуренс
5
Булат
13
Фосси
21
Прайс
14
21
О'Нил
21
1
Эполо
17
Бруно
31
31
17
Бруно
19
Ферри
8
Фоссум
8
Фоссум
19
Ферри
37
Кадри
9
Мессауди
9
Мессауди
37
Кадри
9
Эль-Идрисси
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Эль-Идрисси
21
5
Болинголи
5
Болинголи
21
Болинголи
7
Камара
7
Камара
Болинголи
Остались в запасе
Кортрейк
Стандард
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Кортрейк - Стандард
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
0
Нарушения
9
13
Количество передач
466
356
Сейвы
0
7
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.44
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
Новости команд
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Кортрейк
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8 января
1
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2025.12.17 19:53
2
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2025.06.29 10:56
1
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