Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 05 октября 2024
Кортрейк
05.10.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Генк
16'
Н. Ферри
19'
Н. Ферри
6'
К. Бонсу Баа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Генк
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Н. Ферри
90'
+3
Замена
И. Фоссум
️️️️
Т. Канеко
87'
Замена
T. Takamine
️️️️
Н. Мехсату
87'
Желтая карточка
Ж. Силва
78'
Замена
М. Бруно
️️️️
Б. Дежегере
74'
70'
Замена
К. Карецас
️️️️
П. Грошовски
70'
Замена
Х. О
️️️️
К. Бонсу Баа
Желтая карточка
А. Сиссако
54'
33'
Желтая карточка
К. Бонсу Баа
Желтая карточка
Б. Дежегере
26'
ГОЛ! 2:1!
Н. Ферри
Пас отдал
Т. Эмброуз
19'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ферри
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Бонсу Баа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
6
Матте Сметс
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
31
Tomoki Takamine
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Гуннарссон
13
Фудзи
44
Силва
4
Лагэ
20
Деваэль
8
Сиссако
8
Мехсату
19
Дежегере
7
Канеко
68
Эмброуз
19
Ферри
3-2-3-1-1
1
ван Кромбрадж
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
24
Саттльбергер
6
Сметс
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
17
Грошовски
14
Стекерс
99
Арокодаре
8
Мехсату
31
31
8
Мехсату
7
Канеко
8
Фоссум
8
Фоссум
7
Канеко
19
Дежегере
17
Бруно
17
Бруно
19
Дежегере
19
Ферри
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
19
Ферри
17
Грошовски
19
Карецас
19
Карецас
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
9
О
9
О
22
Бонсу Баа
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Кортрейк - Генк
3
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
225
698
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.67
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
Новости команд
Все
Кортрейк
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+