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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Кортрейк
Юнион СЖ - Кортрейк: обзор матча 29 сентября 2024
Юнион СЖ
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
18'
М. Фусейни
51'
Ж. Силва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Кортрейк
Замена
А. Халаили
️️️️
М. Фусейни
85'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Расмуссен
84'
82'
Замена
А. Сиссако
️️️️
T. Takamine
74'
Замена
Т. Канеко
️️️️
М. Эль-Идрисси
65'
Желтая карточка
А. Кадри
Замена
К. Терхо
️️️️
Н. Садики
64'
Замена
Л. Амани
️️️️
У. Нианг
64'
57'
Замена
Б. Дежегере
️️️️
М. Мампасси
56'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Р. Шимич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Силва
51'
Желтая карточка
У. Нианг
50'
33'
Желтая карточка
Н. Мехсату
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Фусейни
18'
5'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
31
Tomoki Takamine
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
20
Расмуссен
22
Нианг
16
Фусейни
29
Иванович
3-2-1-1-3
1
Гуннарссон
23
Мампасси
44
Силва
4
Лагэ
8
Мехсату
2
Алебиосу
31
37
Кадри
9
Эль-Идрисси
9
Шимич
68
Эмброуз
22
Нианг
10
Амани
10
Амани
22
Нианг
20
Расмуссен
17
Буфал
17
Буфал
20
Расмуссен
16
Фусейни
25
Халаили
25
Халаили
16
Фусейни
27
Садики
15
Терхо
15
Терхо
27
Садики
31
8
Сиссако
8
Сиссако
31
23
Мампасси
19
Дежегере
19
Дежегере
23
Мампасси
9
Эль-Идрисси
7
Канеко
7
Канеко
9
Эль-Идрисси
9
Шимич
9
Мессауди
9
Мессауди
9
Шимич
Остались в запасе
Юнион СЖ
Кортрейк
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
21
Люка Пирар
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Юнион СЖ - Кортрейк
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
426
385
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.28
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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