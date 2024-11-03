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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Кортрейк
Андерлехт - Кортрейк: обзор матча 03 ноября 2024
Андерлехт
03.11.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Кортрейк
37'
К. Дольберг (П)
50'
А. Кадри (АГ)
57'
М. Стройкенс
77'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Кортрейк
90'
+1
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Д. Де Неве
Замена
Т. Дегреф
️️️️
А. Дрейер
85'
Замена
A. Lapage
️️️️
Я. Шимич
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
79'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
С. Эдози
78'
ГОЛ! 4:0!
К. Дольберг
77'
74'
Замена
Р. Шимич
️️️️
А. Кадри
62'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Т. Канеко
61'
Замена
Н. Ферри
️️️️
Т. Эмброуз
ГОЛ! 3:0!
М. Стройкенс
Пас отдал
А. Дрейер
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Кадри
50'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Ашимеру
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дольберг
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
19
Брехт Дежегере
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Кортрейк
99
Xander Vandermeirsch
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
4-2-2-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
54
Сарделла
18
Ашимеру
23
Ритс
23
Эдози
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-1-1-3-1
23
Ванденберге
8
Мехсату
44
Силва
4
Лагэ
13
Фудзи
8
Сиссако
19
Дежегере
7
Канеко
37
Кадри
14
Де Неве
68
Эмброуз
4
Шимич
4
4
4
Шимич
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
18
Ашимеру
16
Версхарен
16
Версхарен
18
Ашимеру
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
7
Канеко
8
Фоссум
8
Фоссум
7
Канеко
14
Де Неве
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
14
Де Неве
68
Эмброуз
19
Ферри
19
Ферри
68
Эмброуз
37
Кадри
9
Шимич
9
Шимич
37
Кадри
Остались в запасе
Андерлехт
Кортрейк
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
99
Xander Vandermeirsch
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
99
Xander Vandermeirsch
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Андерлехт - Кортрейк
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
679
280
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.41
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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