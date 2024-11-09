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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Антверпен
Кортрейк - Антверпен: обзор матча 09 ноября 2024
Кортрейк
09.11.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
56'
З. ван ден Бош (АГ)
8'
В. Янссен
50'
З. ван ден Бош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Антверпен
Желтая карточка
Н. Мехсату
90'
+4
Желтая карточка
Б. Дежегере
88'
Желтая карточка
Н. Ферри
84'
83'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Я. Ондрейка
83'
Замена
G. Vandeplas
️️️️
Д. Прат
83'
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Керк
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Т. Канеко
81'
73'
Замена
S. Renders
️️️️
Й. Батай
70'
Желтая карточка
Р. Божинов
Замена
Б. Дежегере
️️️️
А. Кадри
57'
Замена
T. Takamine
️️️️
А. Сиссако
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
З. ван ден Бош
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
З. ван ден Бош
Пас отдал
Т. Чери
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Я. Ондрейка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
(К)
ЦФ
Кортрейк
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
4-1-3-2
23
Ванденберге
8
Мехсату
13
Фудзи
44
Силва
20
Деваэль
8
Сиссако
14
Де Неве
37
Кадри
7
Канеко
68
Эмброуз
19
Ферри
3-1-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
21
4
Божинов
20
Корбани
4
ван ден Бош
26
Прат
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
8
Сиссако
31
31
8
Сиссако
37
Кадри
19
Дежегере
19
Дежегере
37
Кадри
7
Канеко
9
Мессауди
9
Мессауди
7
Канеко
25
Батай
17
17
25
Батай
26
Прат
18
18
26
Прат
9
Керк
10
Скотт
10
Скотт
9
Керк
11
Ондрейка
14
Валенсия
14
Валенсия
11
Ондрейка
Остались в запасе
Кортрейк
Антверпен
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Кортрейк - Антверпен
3
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
13
Офсайды
2
3
Количество передач
312
586
Сейвы
5
5
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.12
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 0
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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