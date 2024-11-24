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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Кортрейк
Вестерло - Кортрейк: обзор матча 24 ноября 2024
Вестерло
24.11.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Кортрейк
49'
Э. Девайн
71'
Э. Девайн
74'
Г. Йоу
90'
Д. Бос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Кортрейк
ГОЛ! 4:0!
Д. Бос
Пас отдал
А. Пьедфорт
90'
87'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Б. Дежегере
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Э. Девайн
84'
Замена
A. Mebude
️️️️
Г. Йоу
84'
Замена
Д. Бос
️️️️
А. Саядманеш
79'
Замена
А. Пьедфорт
️️️️
С. Сидорчук
79'
78'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Б. Мессауди
78'
Замена
А. Кадри
️️️️
T. Takamine
ГОЛ! 3:0!
Г. Йоу
Пас отдал
Д. Хасполат
74'
ГОЛ! 2:0!
Э. Девайн
71'
63'
Замена
Н. Ферри
️️️️
Т. Эмброуз
63'
Замена
М. Бруно
️️️️
Т. Канеко
ГОЛ! 1:0!
Э. Девайн
Пас отдал
Т. Ромменс
49'
Желтая карточка
С. Сидорчук
44'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
31
Tomoki Takamine
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Кортрейк
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
4-1-2-1-2
30
44
Вушкович
23
Байрам
25
Ромменс
14
Рейнолдс
34
Хасполат
7
Девайн
8
Сидорчук
7
Йоу
17
Саядманеш
20
Фриган
3-1-2-3-1
23
Ванденберге
8
Мехсату
44
Силва
13
Фудзи
8
Сиссако
31
19
Дежегере
7
Канеко
9
Мессауди
14
Де Неве
68
Эмброуз
17
Саядманеш
5
Бос
5
Бос
17
Саядманеш
8
Сидорчук
46
Пьедфорт
46
Пьедфорт
8
Сидорчук
7
Девайн
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
7
Девайн
7
Йоу
11
11
7
Йоу
19
Дежегере
8
Фоссум
8
Фоссум
19
Дежегере
31
37
Кадри
37
Кадри
31
7
Канеко
17
Бруно
17
Бруно
7
Канеко
68
Эмброуз
19
Ферри
19
Ферри
68
Эмброуз
9
Мессауди
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
9
Мессауди
Остались в запасе
Вестерло
Кортрейк
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Остались в запасе
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Вестерло - Кортрейк
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
345
332
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.38
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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