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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Кортрейк
Серкль Брюгге - Кортрейк: обзор матча 04 августа 2024
Серкль Брюгге
04.08.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Кортрейк
44'
Т. Сомерс
14'
Н. Ферри
68'
М. Мампасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Кортрейк
90'
+5
Желтая карточка
Б. Мессауди
Желтая карточка
Ф. Назинью
90'
+4
83'
Замена
T. Takamine
️️️️
Н. Ферри
83'
Замена
Т. Канеко
️️️️
М. Бруно
Замена
А. Минда
️️️️
К. Олаигбе
77'
70'
Желтая карточка
А. Кадри
Замена
А. Франсис
️️️️
Б. Попович
69'
Замена
A. Ouattara
️️️️
L. Agyekum
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Мампасси
Пас отдал
А. Кадри
60'
Замена
А. Кадри
️️️️
И. Фоссум
60'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
Ф. Назинью
️️️️
С. Мянго
56'
Замена
Бруниньо
️️️️
Ф. Аугусто
56'
Желтая карточка
Б. Попович
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сомерс
44'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ферри
9'
Желтая карточка
Н. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
31
Tomoki Takamine
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
3-1-2-2-3
13
Мянго
5
Попович
5
Равик
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
77
24
Сомерс
11
Олаигбе
9
Данке
9
Аугусто
17
3-2-1-2-2
1
Гуннарссон
23
Мампасси
44
Силва
13
Фудзи
8
Мехсату
2
Алебиосу
8
Фоссум
17
Бруно
14
Де Неве
68
Эмброуз
19
Ферри
13
Мянго
20
Назинью
20
Назинью
13
Мянго
5
Попович
17
Франсис
17
Франсис
5
Попович
9
Аугусто
19
Бруниньо
19
Бруниньо
9
Аугусто
11
Олаигбе
27
Минда
27
Минда
11
Олаигбе
77
7
7
77
19
Ферри
31
31
19
Ферри
8
Фоссум
37
Кадри
37
Кадри
8
Фоссум
17
Бруно
7
Канеко
7
Канеко
17
Бруно
68
Эмброуз
9
Мессауди
9
Мессауди
68
Эмброуз
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Кортрейк
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
8
Erick
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
8
Erick
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Серкль Брюгге - Кортрейк
2
3
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
7
Нарушения
7
13
Офсайды
1
2
Количество передач
484
241
Сейвы
3
5
Точность передач %
76
48
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.71
1.62
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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