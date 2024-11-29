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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Мехелен
Кортрейк - Мехелен: обзор матча 29 ноября 2024
Кортрейк
29.11.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Мехелен
25'
Д. Де Неве
45+3'
Н. Ферри
90'
Н. Ферри
90+6'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Мехелен
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Б. Раман
Замена
М. Бруно
️️️️
T. Takamine
90'
+2
Желтая карточка
T. Takamine
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Н. Ферри
Пас отдал
А. Сиссако
90'
80'
Желтая карточка
Д. Фулон
77'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Л. Лаубербах
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Б. Мессауди
77'
76'
Желтая карточка
Б. Раман
71'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Х. Марса
Замена
А. Сиссако
️️️️
Б. Дежегере
66'
62'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Уаттара
Желтая карточка
Б. Лагэ
51'
46'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
46'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
П. Пфлюке
ГОЛ! 2:0!
Н. Ферри
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Неве
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
31
Tomoki Takamine
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Мехелен
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
4-2-3-1
23
Ванденберге
13
Фудзи
44
Силва
4
Лагэ
8
Мехсату
31
19
Дежегере
14
Де Неве
37
Кадри
9
Мессауди
19
Ферри
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
5
Туба
3
Марса
5
Фулон
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
10
Сторм
28
Мрабти
28
Раемакерс
29
Лаубербах
19
Дежегере
8
Сиссако
8
Сиссако
19
Дежегере
31
17
Бруно
17
Бруно
31
9
Мессауди
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
9
Мессауди
14
Пфлюке
45
Бельгали
45
Бельгали
14
Пфлюке
29
Лаубербах
11
Бафдили
11
Бафдили
29
Лаубербах
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
32
Уаттара
14
Раман
14
Раман
32
Уаттара
3
Марса
10
Носа Даль
10
Носа Даль
3
Марса
Остались в запасе
Кортрейк
Мехелен
1
Патрик Гуннарссон
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Кортрейк - Мехелен
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
294
635
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.76
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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