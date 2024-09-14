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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 14 сентября 2024
Кортрейк
14.09.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Брюгге
13'
Х. Ванакен
83'
Ш. Тальби
90+3'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Брюгге
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Х. Ванакен
Пас отдал
Г. Нильссон
Замена
А. Сиссако
️️️️
А. Кадри
87'
Замена
Н. Мехсату
️️️️
T. Takamine
87'
87'
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
87'
Замена
Р. Вермант
️️️️
У. Ветлесен
83'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Тальби
Пас отдал
Х. Ванакен
Желтая карточка
А. Кадри
80'
75'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Х. Цолис
Замена
М. Бруно
️️️️
Б. Дежегере
73'
69'
Желтая карточка
М. Скурась
Желтая карточка
Б. Лагэ
61'
59'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
59'
Замена
Р. Онидика
️️️️
А. Яшари
Замена
Р. Шимич
️️️️
Ж. Силва
58'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Н. Ферри
58'
56'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Желтая карточка
Ж. Силва
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Г. Нильссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-2-3-1
1
Гуннарссон
23
Мампасси
44
Силва
4
Лагэ
20
Деваэль
19
Дежегере
31
14
Де Неве
37
Кадри
7
Канеко
19
Ферри
3-1-3-2-1
22
Миньоле
24
Ромеро
44
Мехеле
65
Сейс
14
Яшари
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
9
Нильссон
31
8
Мехсату
8
Мехсату
31
37
Кадри
8
Сиссако
8
Сиссако
37
Кадри
19
Дежегере
17
Бруно
17
Бруно
19
Дежегере
19
Ферри
68
Эмброуз
68
Эмброуз
19
Ферри
44
Силва
9
Шимич
9
Шимич
44
Силва
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
14
Яшари
25
Онидика
25
Онидика
14
Яшари
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
3
2
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
15
Офсайды
2
0
Количество передач
305
553
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.32
2.45
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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