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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Кортрейк
Дендер - Кортрейк: обзор матча 10 августа 2024
Дендер
10.08.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Кортрейк
23'
Р. Квет
36'
Б. Нсимба
68'
М. Берте
88'
М. Берте
39'
Т. Канеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Кортрейк
ГОЛ! 4:1!
М. Берте
88'
Замена
Б. Гонсалвес
️️️️
Ф. Ферраро
84'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Б. Нсимба
84'
81'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
81'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Н. Ферри
78'
Вторая желтая
М. Мампасси
69'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Д. Де Неве
69'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Н. Мехсату
ГОЛ! 3:1!
М. Берте
Пас отдал
Ф. Ферраро
68'
Замена
М. Берте
️️️️
Д. Соладио
66'
Замена
М. Вилтард
️️️️
Р. Квет
65'
62'
Желтая карточка
М. Мампасси
59'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Кадри
59'
Замена
М. Бруно
️️️️
Т. Канеко
39'
ГОЛ! 2:1!
Т. Канеко
Пас отдал
А. Кадри
ГОЛ! 2:0!
Б. Нсимба
Пас отдал
Д. Грнчар
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квет
Пас отдал
Д. Пупе
23'
22'
Желтая карточка
Н. Мехсату
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
31
Tomoki Takamine
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Desmond Acquah
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
16
Квет
10
18
77
Нсимба
20
Грнчар
88
Ферраро
90
Соладио
3-2-1-3-1
1
Гуннарссон
23
Мампасси
44
Силва
13
Фудзи
8
Мехсату
2
Алебиосу
31
7
Канеко
37
Кадри
14
Де Неве
19
Ферри
88
Ферраро
7
Гонсалвес
7
Гонсалвес
88
Ферраро
16
Квет
24
Вилтард
24
Вилтард
16
Квет
90
Соладио
90
Берте
90
Берте
90
Соладио
77
Нсимба
21
Шедлер
21
Шедлер
77
Нсимба
8
Мехсату
8
Фоссум
8
Фоссум
8
Мехсату
7
Канеко
17
Бруно
17
Бруно
7
Канеко
19
Ферри
9
Мессауди
9
Мессауди
19
Ферри
14
Де Неве
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
14
Де Неве
37
Кадри
68
Эмброуз
68
Эмброуз
37
Кадри
Остались в запасе
Дендер
Кортрейк
30
Гийом Дитш
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Дендер - Кортрейк
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
8
Количество передач
450
426
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.83
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
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