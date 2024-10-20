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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Кортрейк
Мехелен - Кортрейк: обзор матча 20 октября 2024
Мехелен
20.10.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
45+4'
Л. Лаубербах
48'
Б. Бафдили
55'
Д. Фулон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Кортрейк
Желтая карточка
А. Уаттара
88'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Лаубербах
81'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
81'
79'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Б. Дежегере
79'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Т. Канеко
Замена
Р. Бельгали
️️️️
П. Пфлюке
67'
Желтая карточка
Л. Лаубербах
66'
61'
Замена
T. Takamine
️️️️
А. Сиссако
61'
Замена
А. Кадри
️️️️
Н. Ферри
Желтая карточка
Д. Фулон
57'
ГОЛ! 3:0!
Д. Фулон
Пас отдал
Л. Лаубербах
55'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бафдили
Пас отдал
Д. Фулон
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаубербах
45'
+4
37'
Желтая карточка
А. Сиссако
Желтая карточка
Б. Бафдили
32'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
32'
23'
Замена
Л. Пирар
️️️️
П. Гуннарссон
Желтая карточка
К. Мрабти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Мехелен
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
3
Марса
5
Туба
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Раемакерс
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
3-3-1-1-2
1
Гуннарссон
13
Фудзи
44
Силва
4
Лагэ
8
Мехсату
8
Сиссако
20
Деваэль
19
Дежегере
7
Канеко
68
Эмброуз
19
Ферри
14
Пфлюке
45
Бельгали
45
Бельгали
14
Пфлюке
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
29
Лаубербах
14
Раман
14
Раман
29
Лаубербах
1
Гуннарссон
21
Пирар
21
Пирар
1
Гуннарссон
7
Канеко
8
Фоссум
8
Фоссум
7
Канеко
8
Сиссако
31
31
8
Сиссако
19
Ферри
37
Кадри
37
Кадри
19
Ферри
19
Дежегере
14
Де Неве
14
Де Неве
19
Дежегере
Остались в запасе
Мехелен
Кортрейк
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
33
Кристиян Малинов
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристиян Малинов
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Мехелен - Кортрейк
5
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
544
331
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.72
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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