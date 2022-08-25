Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Шотландия. Плей-офф 2017/2018 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Шотландия. Плей-офф 2016/2017 Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Copa del Sol 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Кубок УЕФА 2008/2009