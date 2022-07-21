Микаэль Лустиг - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Лустиг
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Лустиг
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -66'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.08.2022
|1' -85'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|АИК (Стокгольм)
|11.08.2022
|1' -121'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|Был в запасе
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|27.07.2022
|Был в запасе
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)