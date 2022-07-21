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    Микаэль Лустиг - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Микаэль
    Фамилия Лустиг
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Умео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 83
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -66' АИК (Стокгольм) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.08.2022 1' -85' Словацко (Угерске-Градиште) 3:0 АИК (Стокгольм)
    11.08.2022 1' -121' Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    04.08.2022 Был в запасе АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    27.07.2022 Был в запасе АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    21.07.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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