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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ворскла - АИК
Ворскла - АИК: обзор матча 21 июля 2022
Ворскла
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АИК
4'
Р. Степанюк
24'
Ю. Козыренко
69'
А. Челядин
44'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ворскла - АИК
Желтая карточка
Р. Степанюк
90'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Челядин
69'
Замена
А. Челядин
️️️️
Ю. Козыренко
65'
Желтая карточка
Ю. Козыренко
57'
54'
Желтая карточка
С. Ларссон
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Ларссон
Желтая карточка
И. Пердута
43'
39'
Желтая карточка
С. Папаяннопулос
38'
Желтая карточка
А. Милошевич
ГОЛ! 2:0!
Ю. Козыренко
Пас отдал
И. Пердута
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
Ю. Козыренко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
29
Андрей Бацула
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
АИК
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Ризнык
44
Пердута
5
Зайков
13
Яворский
7
Степанюк
18
Тилль
6
Пуцлин
16
Олейник
7
Козыренко
33
Марлисон
29
Бацула
3-1-2
15
Нордфельдт
37
Милошевич
4
Папаяннопулос
3
Бьорнстрем
7
Ларссон
2
Мендес
7
7
Козыренко
38
Челядин
38
Челядин
7
Козыренко
Остались в запасе
Ворскла
АИК
77
Павел Исенко
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Ворскла - АИК
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
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