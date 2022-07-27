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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АИК - Ворскла
АИК - Ворскла: обзор матча 27 июля 2022
АИК
27.07.2022, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Ворскла
107'
А. Бьорнстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АИК - Ворскла
Желтая карточка
B. Hussein
120'
+1
119'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
Желтая карточка
N. Bahoui
117'
112'
Желтая карточка
С. Яворский
108'
Желтая карточка
Д. Ризнык
ГОЛ! 1:0!
А. Бьорнстрем
107'
Замена
N. Bahoui
️️️️
Д. Гуидетти
106'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
Н. Стефанелли
103'
95'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
Д. Олейник
88'
Желтая карточка
А. Бацула
74'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Марлисон
74'
Замена
️️️️
В. Тиль
45'
Желтая карточка
В. Тиль
Желтая карточка
Э. Отиено
41'
30'
Замена
А. Челядин
️️️️
Д. Зайков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Joe Mendes
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
26
Эрик Отиено
ЦЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
33
Марлисон
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
АИК
40
Daniel Henareh
ВР
23
Budimir Janošević
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
39
Nabil Bahoui
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
21
Данил Кравчук
ПВ
91
Максим Мельничук
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
3-2-3-2
15
Нордфельдт
28
Сиченье
4
Папаяннопулос
26
Отиено
3
Бьорнстрем
2
8
7
Ларссон
26
Аяри
34
Стефанелли
11
Гуидетти
2-1-4-1-2
31
Ризнык
5
Зайков
13
Яворский
7
Степанюк
44
Пердута
6
Пуцлин
16
Олейник
12
Тиль
7
Козыренко
29
Бацула
33
Марлисон
11
Гуидетти
39
39
11
Гуидетти
34
Стефанелли
75
75
34
Стефанелли
5
Зайков
38
Челядин
38
Челядин
5
Зайков
33
Марлисон
21
Кравчук
21
Кравчук
33
Марлисон
16
Олейник
23
Кулаковский
23
Кулаковский
16
Олейник
Остались в запасе
АИК
Ворскла
40
Daniel Henareh
ВР
23
Budimir Janošević
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
77
Павел Исенко
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
91
Максим Мельничук
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
40
Daniel Henareh
ВР
23
Budimir Janošević
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
91
Максим Мельничук
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча АИК - Ворскла
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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