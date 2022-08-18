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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Словацко - АИК
Словацко - АИК: обзор матча 18 августа 2022
Словацко
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
АИК
28'
М. Петржела
77'
В. Синявский
81'
П. Рейнберк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словацко - АИК
85'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
М. Лустиг
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
85'
Замена
М. Доски
️️️️
Я. Калабишка
85'
ГОЛ! 3:0!
П. Рейнберк
Пас отдал
О. Шашинка
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Синявский
Пас отдал
М. Кохут
77'
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Михалик
76'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
76'
74'
Замена
N. Bahoui
️️️️
E. Ring
Желтая карточка
М. Травник
72'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
70'
57'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
Я. Аяри
ГОЛ! 1:0!
М. Петржела
Пас отдал
Д. Хользер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
АИК
23
Budimir Janošević
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
39
Nabil Bahoui
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
3-2-4-1
1
Нгуйен
91
Калабишка
6
Хофманн
23
Рейнберк
3
Кадлец
95
Хользер
10
Травник
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
17
Михалик
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Папаяннопулос
28
Сиченье
23
Лустиг
3
Бьорнстрем
7
Ларссон
26
Аяри
8
8
34
Стефанелли
11
Гуидетти
91
Калабишка
14
Доски
14
Доски
91
Калабишка
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
17
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
17
Михалик
26
Аяри
7
7
26
Аяри
23
Лустиг
75
75
23
Лустиг
8
39
39
8
Остались в запасе
Словацко
АИК
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
23
Budimir Janošević
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
23
Budimir Janošević
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Словацко - АИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
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