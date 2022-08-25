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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АИК - Словацко
АИК - Словацко: обзор матча 25 августа 2022
АИК
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Словацко
76'
В. Синявский
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АИК - Словацко
79'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Синявский
Пас отдал
Я. Калабишка
74'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Желтая карточка
С. Папаяннопулос
71'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
М. Лустиг
66'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
N. Bahoui
65'
65'
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Михалик
65'
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
65'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Петржела
57'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
Замена
Э. Отиено
️️️️
А. Бьорнстрем
46'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Я. Аяри
46'
19'
Желтая карточка
М. Травник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
39
Nabil Bahoui
ЦФ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
АИК
23
Budimir Janošević
ВР
13
Kenny Stamatopoulos
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
38
Vincent Sundberg
ЦЗ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-4-3
15
Нордфельдт
3
Бьорнстрем
4
Папаяннопулос
23
Лустиг
8
8
26
Аяри
7
Ларссон
2
Мендес
39
11
Гуидетти
3-2-4-1
1
Нгуйен
23
Рейнберк
91
Калабишка
95
Хользер
6
Хофманн
3
Кадлец
10
Травник
20
Хавлик
11
Петржела
28
Даничек
17
Михалик
3
Бьорнстрем
26
Отиено
26
Отиено
3
Бьорнстрем
26
Аяри
34
Стефанелли
34
Стефанелли
26
Аяри
23
Лустиг
7
7
23
Лустиг
39
75
75
39
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
11
Петржела
99
Синявский
99
Синявский
11
Петржела
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
17
Михалик
27
Шашинка
27
Шашинка
17
Михалик
Остались в запасе
АИК
Словацко
23
Budimir Janošević
ВР
13
Kenny Stamatopoulos
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
38
Vincent Sundberg
ЦЗ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
23
Budimir Janošević
ВР
13
Kenny Stamatopoulos
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
38
Vincent Sundberg
ЦЗ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча АИК - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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