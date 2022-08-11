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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкендия - АИК
Шкендия - АИК: обзор матча 11 августа 2022
Шкендия
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
АИК
22'
Ф. Хасани (П)
56'
Я. Аяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкендия - АИК
Желтая карточка
В. Стояновски
120'
+1
Замена
F. Ramani
️️️️
K. Zahov
120'
Желтая карточка
V. Goncalves Nogueira
100'
95'
Желтая карточка
А. Бьорнстрем
Замена
В. Стояновски
️️️️
С. Гури
93'
91'
Замена
E. Ring
️️️️
Я. Аяри
90'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
Э. Отиено
86'
Желтая карточка
Н. Стефанелли
Желтая карточка
Б. Дита
86'
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
A. Shala
79'
Замена
B. Velija
️️️️
M. Neziri
79'
75'
Желтая карточка
С. Ларссон
73'
Желтая карточка
Э. Отиено
Желтая карточка
A. Shala
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аяри
Замена
F. Ramadani
️️️️
Р. Рамадани
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Хасани
22'
Желтая карточка
Р. Рамадани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
4
Решат Рамадани
ЦП
6
M. Neziri
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Шкендия
3
Mihail Manevski
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
АИК
23
Budimir Janošević
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
1-1-1-5
15
Бейтулай
4
Рамадани
14
Дориев
22
Дита
11
Гури
24
Хасани
7
16
3-3-3
15
Нордфельдт
23
Лустиг
4
Папаяннопулос
26
Отиено
8
26
Аяри
7
Ларссон
75
34
Стефанелли
7
1
30
30
1
7
23
23
7
6
23
23
6
4
Рамадани
77
77
4
Рамадани
11
Гури
11
Стояновски
11
Стояновски
11
Гури
26
Отиено
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
26
Отиено
26
Аяри
8
8
26
Аяри
Остались в запасе
Шкендия
АИК
3
Mihail Manevski
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Budimir Janošević
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
3
Mihail Manevski
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
Остались в запасе
23
Budimir Janošević
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Шкендия - АИК
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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