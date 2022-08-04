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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АИК - Шкендия
АИК - Шкендия: обзор матча 04 августа 2022
АИК
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шкендия
17'
Д. Гуидетти
1'
Ф. Хасани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АИК - Шкендия
Желтая карточка
Н. Стефанелли
82'
82'
Желтая карточка
В. Стояновски
79'
Желтая карточка
M. Neziri
Замена
E. Ring
️️️️
Я. Аяри
71'
66'
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
Л. Дориев
66'
Замена
В. Стояновски
️️️️
С. Гури
52'
Замена
F. Ramadani
️️️️
Р. Рамадани
52'
Замена
В. Нафиу
️️️️
A. Shala
48'
Желтая карточка
Э. Бейтулай
Желтая карточка
Э. Отиено
33'
26'
Желтая карточка
Б. Дита
ГОЛ! 1:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
С. Ларссон
17'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хасани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
26
Эрик Отиено
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
4
Решат Рамадани
ЦП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
АИК
23
Budimir Janošević
ВР
40
Daniel Henareh
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Шкендия
3
Mihail Manevski
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
95
Давор Талеский
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
4-3-3
15
Нордфельдт
3
Бьорнстрем
4
Папаяннопулос
26
Отиено
28
Сиченье
7
Ларссон
26
Аяри
8
11
Гуидетти
34
Стефанелли
2
Мендес
1-1-1-5
15
Бейтулай
4
Рамадани
14
Дориев
7
6
5
Цаке
16
22
Дита
26
Аяри
8
8
26
Аяри
7
18
Нафиу
18
Нафиу
7
4
Рамадани
77
77
4
Рамадани
11
Гури
11
Стояновски
11
Стояновски
11
Гури
14
Дориев
23
23
14
Дориев
Остались в запасе
АИК
Шкендия
23
Budimir Janošević
ВР
40
Daniel Henareh
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
3
Mihail Manevski
ЦЗ
95
Давор Талеский
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Остались в запасе
23
Budimir Janošević
ВР
40
Daniel Henareh
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
30
Henry Atola Meja
ЦФ
Остались в запасе
3
Mihail Manevski
ЦЗ
95
Давор Талеский
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча АИК - Шкендия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
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