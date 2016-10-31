Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лукаш Тесак
Новости
Лукаш Тесак - новости
Завершил карьеру
8 марта 1985 (41)
#8 | Защитник
176 см | 71 кг
Словакия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Тесак: «Сделали две ошибки и привезли два гола»
2016.10.31 10:07
Тесак: «Ничья с «Тереком» закономерна»
2016.09.26 07:41
Тесак: «Зениту нужны очки после неудачного старта, нам они тоже нужны. Дадим бой»
2016.09.08 19:43
5
Тесак: «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать»
2016.08.14 13:38
2
Тесак: «В РФПЛ много чего изменится. «Зенит» очень много потерял с уходом Халка»
2016.08.14 11:15
2
Тесак: «Глупо было «Спартаку» ждать от Аленичева чемпионства за полгода»
2016.08.14 10:57
1
Тесак: «В «Зените» Мак заменит Халка»
2016.07.22 10:53
3
Тесак: «Выиграл у Бородюка пари, что Словакия обыграет Россию»
2016.07.19 23:38
Фото
«Арсенал» подтвердил переход Тесака
2016.07.19 15:14
1
Тесак вернулся в «Арсенал»
2016.07.10 14:01
7
Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга»
2016.04.16 20:08
2
Тесак подписал соглашение с «Кайратом»
2016.02.09 18:43
Тесак стал игроком «Кайрата»
2016.01.24 16:13
Тесак может покинуть «Арсенал»
2016.01.05 07:10
Тесак: «Чего бояться Россию? Они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде»
2015.12.19 07:47
3
Тесак: «Русский менталитет может сыграть против сборной России»
2015.12.14 21:32
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
21
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
2
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
4
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
4
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
3
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
1
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
24
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+