Лукаш Тесак - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Тесак
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Тесак
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|21.10.2016
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|16.10.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|01.10.2016
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|73'
|25.09.2016
|1' -80'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|17.09.2016
|1' -66'
|Томь (Томск)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|11.09.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|28.08.2016
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|22.08.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|14.08.2016
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|06.08.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Рубин (Казань)
|31.07.2016
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:0
|Арсенал (Тула)