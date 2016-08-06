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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 06 августа 2016
Арсенал
06.08.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
90'
+4
Желтая карточка
М. Девич
88'
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Шевченко
87'
80'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Шешуков
76'
67'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Саму
Замена
О. Власов
️️️️
Н. Бурмистров
61'
55'
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Рочина
39'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Роман Герус
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Саму
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
32
Марко Девич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Герус
29
Горбатюк
71
Денисов
6
Беляев
8
Тесак
7
Шешуков
26
Браун Форбс
20
Стеклов
7
Берхамов
18
Бурмистров
99
Шевченко
4-4-1-1
1
Рыжиков
19
Устинов
20
Санчес
90
Бурлак
3
Набиуллин
14
Саму
21
Оздоев
10
Цакташ
61
Карадениз
16
Рочина
9
Жонатас
18
Бурмистров
84
Власов
84
Власов
18
Бурмистров
7
Шешуков
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
7
Шешуков
99
Шевченко
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Шевченко
14
Саму
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
14
Саму
3
Набиуллин
31
Ткачук
31
Ткачук
3
Набиуллин
16
Рочина
32
Девич
32
Девич
16
Рочина
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
32
Андрей Горбанец
АП
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Арсенал - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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