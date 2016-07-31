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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 31 июля 2016
Спартак
31.07.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
6'
Джано
34'
Джано
47'
К. Промес
90+2'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
ГОЛ! 4:0!
К. Промес
Пас отдал
А. Зуев
90'
+2
Желтая карточка
А. Зуев
74'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
72'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Комбаров
66'
63'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Шевченко
63'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
О. Власов
Замена
Фернандо
️️️️
Джано
60'
59'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Горбанец
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Комбаров
47'
ГОЛ! 2:0!
Джано
Пас отдал
З. Луиш
34'
ГОЛ! 1:0!
Джано
Пас отдал
К. Промес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Арсенал
1
Роман Герус
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
(К)
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Ребров
16
Боккетти
2
Кутепов
35
Таски
23
Комбаров
38
Ещенко
47
Зобнин
7
Джано
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
4-3-2-1
1
Герус
4
Айдов
6
Беляев
71
Денисов
8
Тесак
7
Берхамов
20
Стеклов
84
Власов
18
Бурмистров
32
Горбанец
99
Шевченко
23
Комбаров
17
Зуев
17
Зуев
23
Комбаров
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
7
Джано
20
Фернандо
20
Фернандо
7
Джано
84
Власов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
84
Власов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
32
Горбанец
99
Шевченко
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Шевченко
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
4
Константин Савичев
ПЗ
98
Александр Максименко
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
36
Михаил Левашов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
98
Александр Максименко
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Спартак - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
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