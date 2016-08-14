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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Арсенал
Анжи - Арсенал: обзор матча 14 августа 2016
Анжи
14.08.2016, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
45+2'
И. Маевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Арсенал
Желтая карточка
А. Гаджибеков
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Будковский
90'
Замена
Д. Менса
️️️️
Ф. Будковский
90'
Желтая карточка
Б. Бериша
82'
80'
Желтая карточка
А. Денисов
80'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Стеклов
Замена
Я. Боли
️️️️
Л. Эбесилио
70'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Г. Тигиев
64'
59'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Шевченко
58'
Желтая карточка
М. Беляев
55'
Замена
О. Власов
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
И. Маевский
Пас отдал
Б. Бериша
45'
+2
Желтая карточка
Л. Эбесилио
29'
16'
Пенальти не реализован!
К. Берхамов
Желтая карточка
С. Ямбере
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Арсенал
1
Роман Герус
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Янник Боли
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Беленов
4
Ямбере
3
Гасанов
3
Гаджибеков
17
Тигиев
5
Мусалов
6
Эбесилио
18
Маевский
7
Бериша
28
Будковский
3-3-2-2
1
Герус
71
Денисов
6
Беляев
29
Горбатюк
26
Браун Форбс
7
Шешуков
8
Тесак
20
Стеклов
7
Берхамов
99
Шевченко
23
Мухаметшин
28
Будковский
6
Менса
6
Менса
28
Будковский
17
Тигиев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
17
Тигиев
6
Эбесилио
10
Боли
10
Боли
6
Эбесилио
20
Стеклов
24
Смирнов
24
Смирнов
20
Стеклов
23
Мухаметшин
84
Власов
84
Власов
23
Мухаметшин
99
Шевченко
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Шевченко
Остались в запасе
Анжи
Арсенал
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Анжи - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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