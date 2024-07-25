Aaron Bolger - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Aaron Bolger
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Aaron Bolger
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|74' - 90'
|Сабах
|0:1
|Сент Патрикс
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Голуэй Юнайтед
|1:1
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|08.08.2024
|88' - 90'
|Сент Патрикс
|1:0
|Сабах
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|04.08.2024
|76' - 90'
|Сент Патрикс
|3:2
|Слайго Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|01.08.2024
|50' - 90'
|Вадуц
|2:2
|Сент Патрикс
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|71'
|25.07.2024
|76' - 90'
|Сент Патрикс
|3:0
|Вадуц
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|74' -90'
|Сабах (Масазир)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)
|08.08.2024
|88' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:0
|Сабах (Масазир)
|01.08.2024
|50' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|2:2
|Сент Патрикс (Дублин)
|71'
|25.07.2024
|76' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|3:0
|Вадуц (Вадуц)