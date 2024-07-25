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    Aaron Bolger - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Aaron Bolger
    Команда Сент Патрикс
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.08.2024 74' - 90' Сабах 0:1 Сент Патрикс Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
    11.08.2024 1' - 90' Голуэй Юнайтед 1:1 Сент Патрикс Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
    08.08.2024 88' - 90' Сент Патрикс 1:0 Сабах Лига конференций, 3 раунд, первый матч
    04.08.2024 76' - 90' Сент Патрикс 3:2 Слайго Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
    01.08.2024 50' - 90' Вадуц 2:2 Сент Патрикс Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
    71'
    25.07.2024 76' - 90' Сент Патрикс 3:0 Вадуц Лига конференций, 2 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент Патрикс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2024 74' -90' Сабах (Масазир) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
    08.08.2024 88' -90' Сент Патрикс (Дублин) 1:0 Сабах (Масазир)
    01.08.2024 50' -90' Вадуц (Вадуц) 2:2 Сент Патрикс (Дублин)
    71'
    25.07.2024 76' -90' Сент Патрикс (Дублин) 3:0 Вадуц (Вадуц)
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