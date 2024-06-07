Даниил Шанин - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шанин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шанин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|1' -65'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|1' -84'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|1' -58'
|Динамо Вг (Вологда)
|5:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|19.06.2024
|1' -62'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|14.06.2024
|35' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|52'
|07.06.2024
|62' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)