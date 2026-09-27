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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Крылья Советов-2
Филипп Бодров
Статистика
Филипп Бодров - статистика
Крылья Советов-2
27 апреля 2006 (20)
#97 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов-2
20
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Акрон-2
4 : 0
16.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
1 : 1
02.08.2026
Победа
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 64'
6'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 0
24.05.2026
Крылья Советов-2
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Крылья Советов-2
0 : 0
18.05.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Урал-2
1 : 1
10.05.2026
Крылья Советов-2
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
03.05.2026
Рубин-2
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Челябинск-2
1 : 0
29.04.2026
Крылья Советов-2
1' - 51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
4 : 2
26.04.2026
Носта
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Химик
2 : 1
19.04.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
4 : 1
09.04.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Крылья Советов-2
2 : 0
05.04.2026
Ижевск
1' - 90'
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