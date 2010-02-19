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Джамалутдин Абдулкадыров
Новости
€ 900 тыс
Джамалутдин Абдулкадыров - новости
ЦСКА
23 марта 2005 (21)
#23 | Защитник
185 см
Россия
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Видео
ЦСКА пропустил гол из-за ужасной ошибки 21-летнего Абдулкадырова
17 сентября
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
3 сентября
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
1 сентября
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
27 августа
4
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
18 августа
3
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
10 августа
2
Экс-игрок сборной России и еще два футболиста покинули «Ахмат»
10 июня
Абдулкадыров прокомментировал победу над родным ЦСКА
1 марта
Абдулкадыров объяснил переход в «Ахмат» из ЦСКА
24 февраля
1
Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»
19 февраля
10
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
19 февраля
1
ЦСКА расстанется с Абдулкадыровым
19 февраля
9
ЦСКА может избавиться от семи футболистов зимой
2025.12.25 23:35
8
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
2025.11.19 00:34
3
Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»
2025.05.31 18:10
10
Отец Абдулкадырова: «Не укладывается в голове, что Джамал вызван в сборную России»
2025.05.26 00:35
3
Два игрока РПЛ попали в составы и первой и молодежной сборных России
2025.05.23 13:40
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
2025.05.19 20:05
Абдулкадыров сказал, кто быстрее – Кордоба или Ливай
2025.05.11 15:28
1
ЦСКА принял решение о будущем Абдулкадырова
2025.05.01 13:29
1
«Растет парень для сборной России»: Орлов похвалил игрока ЦСКА за дерби со «Спартаком»
2025.04.28 16:01
10
Абдулкадыров из ЦСКА рассказал, как его обокрали в самолете по пути из Колумбии
2025.03.30 13:56
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ЦСКА подарил Абдулкадырову новые кроссовки взамен украденных в самолете
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Защитника ЦСКА обокрали по пути из Колумбии в Россию
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Дивеев назвал игрока ЦСКА с «очень хорошим будущим»
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