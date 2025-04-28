Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Растет парень для сборной России»: Орлов похвалил игрока ЦСКА за дерби со «Спартаком»

«Растет парень для сборной России»: Орлов похвалил игрока ЦСКА за дерби со «Спартаком»

Сегодня, 16:01
9

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Армейцы победили по делу. Я вам не раз говорил о том, что Николич поставил игру.

Персонально порадовался за молодого защитника красно-синих – Абдулкадырова. Парень дебютировал на таком уровне – и сразу в поединке со «Спартаком». Если бы встреча закончилась вничью, как бы он себя корил за этот пенальти! Не спал бы ночами, поедал бы себя...

Я же сам был игроком. Не мог уснуть, если совершил серьезную ошибку в матче. Жутко переживал! Это же такое дело...

А тут получилось, что команда выручила своего молодого защитника. Но там и Зобнин что-то невразумительное исполнил. Почему он медлил и не выбил мяч за боковую?

Так что Абдулкадыров не повлиял на исход встречи. А в остальном он мне очень понравился. Какие данные! Как играет в отборе! Как приходит на стандарты в чужую штрафную! Значит, есть в российском футболе таланты! Это обнадеживает.

Растет парень для сборной России. Мощный, высокий, игру читает. Центральный защитник – дефицитная у нас позиция. Так что спасибо, ЦСКА!« – сказал Орлов.

Еще по теме:
Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо» 7
Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль» 5
Орлов одним словом описал игру Соболева против «Химок» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Абдулкадыров Джамалутдин Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1745846274
Надо, чтобы и другие клубы подтянулись, чтобы Спартак был на 6 строчке, это его цифра и место.
Ответить
BRO_football
1745847131
Не за что его хвалить. Накосячил много. Чуть не проиграли из-за него. Пусть на лавке остаётся или продавайте в Ахмат или Динамо Мх. Там "своих" любят
Ответить
Gwynbleidd
1745848476
Парень реально очень интересный и здорово, что у нас всё же Николич появился. Хотя когда убрали Федотова, я честно говоря недоумевал. Но хотя бы из-за молодых, нужно было брать Николича!
Ответить
Интерес
1745848880
Рядом был квалифицированный "дядька-наставник"-Роша.
Ответить
fakeid
1745849988
одна игра - и уже о сборной заговорили. орлов гений.
Ответить
Главные новости
Мостовой высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»
17:15
Сменился лидер в борьбе за «Золотую бутсу»
16:59
1
В «Динамо» пошутили о жестких фолах Барриоса без карточек: «Может быть, он краснокнижный»
16:42
5
«Растет парень для сборной России»: Орлов похвалил игрока ЦСКА за дерби со «Спартаком»
16:01
10
Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»
15:51
1
Григорян определил главную причину неудач «Спартака»
15:43
3
Карпин ответил, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова»
15:00
2
Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо»
14:50
7
Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»
14:12
5
Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль»
13:59
5
Все новости
Все новости
Адиев – о зарплате в «Химках»: «Я и в «Анжи» ее не получал»
16:09
3
Григорян определил главную причину неудач «Спартака»
15:43
3
Газзаев назвал сильные и слабые качества Пьянича
15:35
1
Еще один клуб РПЛ накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
15:14
11
Карпин ответил, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова»
15:00
2
Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо»
14:50
7
Легионер «Химок»: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности»
14:40
2
Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»
14:12
5
Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль»
13:59
5
«Матч ТВ» покажет 3 игры 27-го тура РПЛ
13:25
7
У самого дорогого новичка в истории «Спартака» 0+0 в первых 10 матчах
13:15
3
Видео«Динамо» с помощью «Берегись автомобиля» ответило Черданцеву, который оправдывал зенитовца Барриоса за удары шипами по ногам
12:37
7
Аргентинец из «Химок» прокомментировал забастовку игроков
12:17
Арбитр дерби «Спартак» – ЦСКА признан лучшим в туре
12:09
7
Врач дал прогноз по восстановлению Дзиова из «Факела», который сломал ногу в матче с «Рубином»
11:58
2
Шалимов прокомментировал поражение «Факела» от «Рубина» – команда впервые забила весной
11:53
Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»
11:42
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
11:15
7
Букмекеры обновили шансы команд на чемпионство РПЛ
10:45
6
Самая сексуальная спортивная ведущая России похвасталась, что ее видео смотрит обладатель «Золотого мяча»
10:35
6
Кержаков объяснил, почему не верит в чемпионство «Зенита»
10:25
6
Шалимов раскритиковал игрока «Факела»: «Такие вещи делать нельзя»
10:20
1
Сын инвестора «Химок» высказался о бойкоте команды
10:09
3
Сычев сказал, кто выиграет РПЛ в этом году
09:58
ВидеоЭмоции Дзюбы после матча с «Химками» – форвард «Акрона» ударил кулаком по двери
09:51
1
Романцев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
09:35
3
ФотоРеакция «Фратрии» на поражение «Спартака» в дерби
09:01
19
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
09:00
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 