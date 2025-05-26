Отец Абдулкадырова: «Не укладывается в голове, что Джамал вызван в сборную России»

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, отреагировал на вызов сына в сборную России.

Абдулкадыров вызван на июньский сбор.

Весной игрой дебютировал в РПЛ.

У 20-летнего Джамалутдина 4 матча за основу ЦСКА.

«Для самого Джамала шок, что он сыграл за ЦСКА четыре неполных матча и попал в сборную России. Многие футболисты играют долго и никак не могут попасть в национальную команду. У меня у самого не укладывается в голове. Я этого не ожидал. Думал, что Джамал будет сидеть на скамейке запасных в ЦСКА, ведь там есть Роша, Дивеев и Мойзес. Это серьeзные ребята, а он молодой и хрупкий. Но Николич в него поверил и выпустил.

Для нашей семьи радостно, что Джамала вызвали в сборную России. Все знакомые и родственники за ним наблюдают, постоянно звонят и поздравляют», – сказал Абдулкадыров-старший.