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  • Отец Абдулкадырова: «Не укладывается в голове, что Джамал вызван в сборную России»

Отец Абдулкадырова: «Не укладывается в голове, что Джамал вызван в сборную России»

26 мая 2025, 00:35
3

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, отреагировал на вызов сына в сборную России.

  • Абдулкадыров вызван на июньский сбор.
  • Весной игрой дебютировал в РПЛ.
  • У 20-летнего Джамалутдина 4 матча за основу ЦСКА.

«Для самого Джамала шок, что он сыграл за ЦСКА четыре неполных матча и попал в сборную России. Многие футболисты играют долго и никак не могут попасть в национальную команду. У меня у самого не укладывается в голове. Я этого не ожидал. Думал, что Джамал будет сидеть на скамейке запасных в ЦСКА, ведь там есть Роша, Дивеев и Мойзес. Это серьeзные ребята, а он молодой и хрупкий. Но Николич в него поверил и выпустил.

Для нашей семьи радостно, что Джамала вызвали в сборную России. Все знакомые и родственники за ним наблюдают, постоянно звонят и поздравляют», – сказал Абдулкадыров-старший.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Абдулкадыров Джамалутдин
Комментарии (3)
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evgevg13
1748232489
Умом Валеру не понять, простым футболом не измерить...
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темирхан
1748271404
Да вот не понятно! для чего эту сборную собирают! бабла намыть себе за организацию матчей! всеровно лет 10 еще ни где играть не будем. кому это надо?????
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