Дивеев назвал игрока ЦСКА с «очень хорошим будущим»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высоко оценил перспективы Джамалутдина Абдулкадырова.
«Джама – молодец. Он хорошо воспринимает критику и очень хорошо слушает подсказ. В начале сборов он стеснялся, а потом понял, что здесь нет ничего такого, и надо просто показывать свои лучшие качества. Он начал все узнавать и спрашивать, и мы ему начали подсказывать. У него очень хорошее будущее. Главное – набираться опыта от игры к игре, от тренировки к тренировке», – сказал Дивеев.
- Абдулкадыров – воспитанник ЦСКА.
- Ему 19 лет. Он выступает на позиции центрального защитника.
Источник: «Чемпионат»