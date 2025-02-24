Дивеев назвал игрока ЦСКА с «очень хорошим будущим»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высоко оценил перспективы Джамалутдина Абдулкадырова.

«Джама – молодец. Он хорошо воспринимает критику и очень хорошо слушает подсказ. В начале сборов он стеснялся, а потом понял, что здесь нет ничего такого, и надо просто показывать свои лучшие качества. Он начал все узнавать и спрашивать, и мы ему начали подсказывать. У него очень хорошее будущее. Главное – набираться опыта от игры к игре, от тренировки к тренировке», – сказал Дивеев.