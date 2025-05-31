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  • Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»

Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»

31 мая 2025, 18:10
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не пригласил нападающего «Зенита» Александра Соболева на матчи национальной комаанды в июне.

– Про Абдулкадырова вы сказали, что для него попадание в расширенный список – аванс. А Александр Соболев аванс не заслужил? Он же начал забивать.

– Ключевое слово начал. Пускай продолжает, тогда окажется в расширенном списке. Мы же не смотрим только на то, сколько игрок забил. Забил два-три – так получилось. А Сергеев в этом месяце не забил, но до этого забил пять. Но мы смотрим, как футболист двигается на поле, с какой скоростью, какую работу выполняет.

Есть миллион вещей, на которые общественность не смотрит. Да и не должна на это смотреть.

И потом аванс Соболеву? Аванс дается Абдулкадырову – молодому футболисту, которого еще не было в сборной. Соболеву какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать, лет-то сколько.

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Источник: «Комсомольская правда»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Россия Соболев Александр Абдулкадыров Джамалутдин Карпин Валерий
Комментарии (10)
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VVM1964
1748704554
За что ему пенсия то ???)))
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...уефан
1748707085
...вроде, сказал это о Соболе гл. тренер сборной, но тот отомстит за эти слова гл. тренеру Динамо...
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Тинез Розоп
1748708157
Он в Зените её уже оформил , по инвалидности….( Как умственно отсталый)
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Garrincha58
1748710723
Что то этот бестрофейный разговорился
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Cleaner
1748711523
Судя по результатам своей работы, Валере тоже давно пора на пенсию. За почти 20 лет тренерства НИ ОДНОГО ТИТУЛА со своими командами не завоевал...)))
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Константин-Шапкин-google
1748712512
За вредные условия вроде рано. Всего один сезон. Ещё пару, тогда можно. Вгазсрём всётаки. Вон бразилы побыстрому оформляют
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Фердя
1748784341
Там где Саня Соболев…там ПОБЕДА! Красно белый ромбик греет его грудь всегда!
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