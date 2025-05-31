Карпин – о приглашении Соболева в сборную: «Какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не пригласил нападающего «Зенита» Александра Соболева на матчи национальной комаанды в июне.
– Про Абдулкадырова вы сказали, что для него попадание в расширенный список – аванс. А Александр Соболев аванс не заслужил? Он же начал забивать.
– Ключевое слово начал. Пускай продолжает, тогда окажется в расширенном списке. Мы же не смотрим только на то, сколько игрок забил. Забил два-три – так получилось. А Сергеев в этом месяце не забил, но до этого забил пять. Но мы смотрим, как футболист двигается на поле, с какой скоростью, какую работу выполняет.
Есть миллион вещей, на которые общественность не смотрит. Да и не должна на это смотреть.
И потом аванс Соболеву? Аванс дается Абдулкадырову – молодому футболисту, которого еще не было в сборной. Соболеву какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать, лет-то сколько.
- 28-летний нападающий Александр Соболев в 2025 году забил за «Зенит» 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- 20-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров провел за ЦСКА 4 игры.
- 6 июня Россия сыграет в Москве с Нигерией, а 10 июня встретится с Беларусью в Минске.