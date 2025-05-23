Два игрока РПЛ попали в составы и первой и молодежной сборных России

Два защитника из РПЛ включены в расширенные составы первой и молодежной сборных России на сборы в июне. Это Джамалутдин Абдулкадыров из ЦСКА и Илья Рожков из «Рубина».

По словам старшего тренера молодежной сборной России Ивана Шабарова, итоговый состав его команды будет зависеть от решения штаба первой сборной по этим игрокам.

«На матчи с Узбекистаном мы вызвали футболистов 2005 года рождения и несколько игроков 2006 года. При комплектовании исходили из того, что Узбекистан выставляет команду 2005 года, поэтому игроков старшего возраста не вызывали.

Большая часть футболистов уже вызывалась ранее, но есть и новички – в первую очередь игроки 2006 года – Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков. Пока их трое, но может быть и больше. Это будет зависеть в том числе от того, останутся ли Илья Рожков и Джамалудин Абдулкадыров в итоговой заявке национальной сборной.

Соперник хороший, достойный, представление о нем есть. В феврале команда выступала на Кубке Азии, где провела ряд неплохих матчей, уступив лишь в 1/4 финала в упорной борьбе Южной Корее», – рассказал Шабаров.