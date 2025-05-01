ЦСКА принял решение о будущем Абдулкадырова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продлит контракт с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым

«С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлен, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки.

По всем остальным ребятам, у которых истекают контракты, предлагаю обсуждать это не во время сезона и не перед важными играми. Мы не хотим сейчас будоражить и свои головы, и головы футболистов и агентов. Через прессу давать такие сигналы неправильно. А мы находимся в диалоге», – сказал Бабаев.