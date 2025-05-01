ЦСКА принял решение о будущем Абдулкадырова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продлит контракт с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым
«С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлен, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки.
По всем остальным ребятам, у которых истекают контракты, предлагаю обсуждать это не во время сезона и не перед важными играми. Мы не хотим сейчас будоражить и свои головы, и головы футболистов и агентов. Через прессу давать такие сигналы неправильно. А мы находимся в диалоге», – сказал Бабаев.
- Летом 2025 года у ЦСКА истекают контракты с защитником Миланом Гайичем, полузащитниками Миралемом Пьяничем, Кристияном Бистровичем и Рифатом Жемалетдиновым. Тогда же закончится срок аренды у «Сочи» нападающего Сауля Гуарирапы.
- 20-летний Абдулкадыров присоединился к основному составу ЦСКА зимой. Он провел за команду 2 матча.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Источник: РИА «Новости»