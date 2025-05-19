Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал появление в расширенном составе национальной команды на товарищеские матчи в июне защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

– В расширенном списке есть Джамалутдин Абдулкадыров, хотя за основу ЦСКА он провел не так много матчей. Его вызов – аванс или впечатляющий старт карьеры молодого игрока?

– Скорее аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что продолжая хорошо выступать за клуб он добьeтся и места в составе национальной команды.

Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты. Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба.