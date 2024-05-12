Даниил Тимофеев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо Вг (Вологда)
|5:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|07.06.2024
|1' -62'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)
|01.06.2024
|72' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|1' -83'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|1' -78'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|1' -62'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|13.04.2024
|1' -61'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|42'
|06.04.2024
|57' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)