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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Уругвай
Узбекистан - Уругвай: обзор матча 13 октября 2025
Узбекистан
13.10.2025, понедельник, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Уругвай
82'
Р. Жиянов
51'
Ф. Торрес
60'
Х. Мануэль Санабрия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Уругвай
Завершен
88'
Замена
Николас Фонсека
️️️️➡️️
Факундо Торрес
Замена
Игорь Сергеев
️️️️➡️️
Эльдор Шомуродов
84'
ГОЛ! 1:2!
Русланбек Жиянов
82'
Замена
Абдурауф Буриев
️️️️➡️️
Азиз Ганиев
76'
Замена
Хусаин Норчаев
️️️️➡️️
Хожимат Эркинов
76'
Замена
Азизбек Тургунбоев
️️️️➡️️
Шерзод Насруллаев
61'
Замена
Русланбек Жиянов
️️️️➡️️
Отабек Шукуров
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Хуан Мануэль Санабрия
Пас отдал
Федерико Виньяс
51'
ГОЛ! 0:1!
Факундо Торрес
Пас отдал
Федерико Виньяс
46'
Замена
Ignacio Laquintana
️️️️➡️️
Кевин Амаро
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
7
Кевин Амаро
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
26
Родриго Саласар
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Узбекистан
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
25
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Уругвай
1
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
11
Ignacio Laquintana
ЦП
25
Николас Фонсека
ЦП
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Нематов
2
Хамралиев
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
13
Насруллаев
3
Алижонов
6
Мозговой
7
Шукуров
19
Ганиев
20
Эркинов
14
Шомуродов
3-3-1-2-1
12
Исраэль
7
Амаро
24
Буэно
3
Маричаль
24
Родригес
15
Мартинес
6
Сараччи
25
Санабрия
26
Саласар
21
Торрес
21
Виньяс
19
Ганиев
17
Буриев
17
Буриев
19
Ганиев
77
Саитов
77
Саитов
13
Насруллаев
19
Тургунбоев
19
Тургунбоев
13
Насруллаев
20
Эркинов
25
Норчаев
25
Норчаев
20
Эркинов
7
Шукуров
10
Жиянов
10
Жиянов
7
Шукуров
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
7
Амаро
11
11
7
Амаро
21
Торрес
25
Фонсека
25
Фонсека
21
Торрес
Остались в запасе
Узбекистан
Уругвай
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Фабио Каннаваро
1
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Vladimir Nazarov
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
Остались в запасе
1
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Julio Daguer
ЦП
9
Nicolas Azambuja
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
22
Facundo Martinez
ЦФ
20
Luciano González
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Узбекистан - Уругвай
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
13
Офсайды
3
3
Количество передач
341
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Стадион:
Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur
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