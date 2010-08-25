Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Янг Бойз
Тоттенхэм - Янг Бойз: обзор матча 25 августа 2010
Тоттенхэм
25.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
4 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Янг Бойз
5'
П. Крауч
32'
Д. Дефо
61'
П. Крауч
78'
П. Крауч (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Янг Бойз
Замена
К. Шнойвли
️️️️
Т. Дубе
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Г. Бэйл
Вторая желтая
С. Лулич
ГОЛ с пенальти! 4:0!
П. Крауч
Желтая карточка
Д. Дежен
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
А. Регаццони
️️️️
С. Суттер
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Замена
М. Шнойвли
️️️️
М. Костанцо
ГОЛ! 3:0!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
К. Кудичини
️️️️
Э. Гомес
Травма
Э. Гомес
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
(К)
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
16
Морено Костанцо
АП
7
Давид Дежен
ПП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
20
Доусон
14
Чорлука
18
Бэйл
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
4-4-1-1
1
Вельфли
23
Суттер
16
Аффольтер
3
Эль-Жемаль
17
Шпихер
7
Дежен
30
Хохштрассер
6
Дубе
19
Лулич
16
Костанцо
12
Бьенвеню
1
Гомес
23
Кудичини
23
Кудичини
1
Гомес
18
Бэйл
19
Кранчар
19
Кранчар
18
Бэйл
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
23
Суттер
34
Регаццони
34
Регаццони
23
Суттер
6
Дубе
20
Шнойвли
20
Шнойвли
6
Дубе
16
Костанцо
15
Шнойвли
15
Шнойвли
16
Костанцо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Янг Бойз
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
1
Роман Бюрки
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Тоттенхэм - Янг Бойз
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ Плюс Спорт Плюс - 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Янг Бойз
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+