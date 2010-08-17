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Янг Бойз - Тоттенхэм
Янг Бойз - Тоттенхэм: обзор матча 17 августа 2010
Янг Бойз
17.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
4'
С. Лулич
13'
А. Бьенвеню
28'
К. Хохштрассер
42'
С. Бассонг
83'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Тоттенхэм
Замена
М. Раймонди
️️️️
Д. Дежен
ГОЛ! 3:2!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Р. Кин
Желтая карточка
А. Бьенвеню
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дефо
Травма
Д. Дефо
Замена
К. Шнойвли
️️️️
М. Костанцо
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 3:1!
С. Бассонг
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 3:0!
К. Хохштрассер
Пас отдал
М. Костанцо
ГОЛ! 2:0!
А. Бьенвеню
Пас отдал
Т. Дубе
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
Пас отдал
А. Эль-Жемаль
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
(К)
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
16
Морено Костанцо
АП
7
Давид Дежен
ПП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-1-1
1
Вельфли
17
Шпихер
3
Эль-Жемаль
16
Аффольтер
23
Суттер
19
Лулич
30
Хохштрассер
6
Дубе
7
Дежен
16
Костанцо
12
Бьенвеню
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
10
Дос Сантос
10
Модрич
8
Паласиос
18
Бэйл
10
Павлюченко
9
Дефо
16
Костанцо
20
Шнойвли
20
Шнойвли
16
Костанцо
7
Дежен
16
Раймонди
16
Раймонди
7
Дежен
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
32
Ассу-Экотто
9
Дефо
7
Кин
7
Кин
9
Дефо
Остались в запасе
Янг Бойз
Тоттенхэм
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
34
Альберто Регаццони
ЦФ
1
Роман Бюрки
ВР
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Адриано Де Пьеро
ЦЗ
34
Альберто Регаццони
ЦФ
1
Роман Бюрки
ВР
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Янг Бойз - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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