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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Томь - Сплит
Томь - Сплит: обзор матча 17 января 2014
Томь
17.01.2014, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Сплит
4'
А. Черевко
7'
И. Портнягин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - Сплит
Замена
А. Саная
️️️️
Е. Башкиров
46'
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Портнягин
46'
Замена
С. Райков
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
Н. Баженов
️️️️
М. Комков
46'
Замена
П. Игнатович
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
А. Пинтер
️️️️
А. Черевко
46'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Аравин
46'
Замена
Ж. Миланов
️️️️
Г. Мурешан
46'
Замена
К. Салата
️️️️
В. Рыков
46'
Замена
М. Бордачев
️️️️
Д. Терентьев
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Портнягин
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Черевко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Томь - Сплит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
Лига Европы, 3 раунд
Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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