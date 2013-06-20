Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Испания - Таити
Испания - Таити: обзор матча 20 июня 2013
Испания
20.06.2013, четверг, 23:00
Кубок Конфедераций, группа B, 2 тур
10 : 0
Завершен
Таити
5'
Ф. Торрес
31'
Д. Сильва
33'
Ф. Торрес
39'
Д. Вилья
49'
Д. Вилья
57'
Ф. Торрес
64'
Д. Вилья
66'
Х. Мата
79'
Ф. Торрес
89'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Таити
ГОЛ! 10:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Ф. Торрес
89'
ГОЛ! 9:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Альбиоль
79'
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
78'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Х. Мартинес
76'
74'
Замена
Я. Веро
️️️️
Э. Лемаир
69'
Замена
Л. Техау
️️️️
Х. Буребаре
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Х. Мата
69'
ГОЛ! 8:0!
Х. Мата
66'
ГОЛ! 7:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Мартинес
64'
ГОЛ! 6:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Навас
57'
53'
Замена
Т. Техау
️️️️
А. Техау
ГОЛ! 5:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Н. Монреаль
49'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Рамос
46'
Желтая карточка
С. Касорла
45'
ГОЛ! 4:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
39'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Вилья
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Таити
1
Микаэль Роше
ВР
10
Николас Вальяр
ЦЗ
4
Техеварии Людивион
ЦЗ
12
Эдсон Лемаир
ЦЗ
7
Хеймано Буребаре
ЦП
6
Генри Кароин
ЦП
16
Рикки Айтамай
ЦП
2
Алвин Техау
ЦП
17
Джонатан Техау
ЦП
13
Стиви Чонг Хуе
ЦФ
3
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Эдди Этаэта
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Таити
22
Жилберт Мериэль
ВР
23
Хавьер Самин
ВР
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
19
Винсент Симон
ЦЗ
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
20
Янник Веро
ЦЗ
14
Раинуи Ароита
ЦП
11
Стэнли Атани
ЦП
15
Лоренцо Техау
ЦП
18
Йоханн Тихони
ЦФ
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
9
Теаонуи Техау
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рейна
16
Монреаль
2
Альбиоль
15
Рамос
2
Аспиликуэта
4
Мартинес
20
Касорла
13
Мата
21
Сильва
9
Торрес
7
Вилья
3-5-2
1
Роше
10
Вальяр
4
Людивион
12
Лемаир
7
Буребаре
16
Айтамай
2
Техау
17
Техау
6
Кароин
3
Ваируа
13
Чонг Хуе
15
Рамос
22
Навас
22
Навас
15
Рамос
13
Мата
10
Фабрегас
10
Фабрегас
13
Мата
4
Мартинес
6
Иньеста
6
Иньеста
4
Мартинес
7
Буребаре
15
Техау
15
Техау
7
Буребаре
2
Техау
9
Техау
9
Техау
2
Техау
12
Лемаир
20
Веро
20
Веро
12
Лемаир
Остались в запасе
Испания
Таити
12
Виктор Вальдес
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
14
Раинуи Ароита
ЦП
18
Йоханн Тихони
ЦФ
11
Стэнли Атани
ЦП
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
19
Винсент Симон
ЦЗ
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
22
Жилберт Мериэль
ВР
23
Хавьер Самин
ВР
Главный тренер
Эдди Этаэта
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
14
Раинуи Ароита
ЦП
18
Йоханн Тихони
ЦФ
11
Стэнли Атани
ЦП
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
19
Винсент Симон
ЦЗ
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
22
Жилберт Мериэль
ВР
23
Хавьер Самин
ВР
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Эдди Этаэта
Статистика матча Испания - Таити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
- : -
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Новая Зеландия
3 : 0
11.10.2024
Таити
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Испания
Таити
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Отбор на ЧМ-2018. Соломоновы острова сильнее Таити
2016.11.13 09:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+