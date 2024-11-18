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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Таити - Вануату
Таити - Вануату: обзор матча 18 ноября 2024
Таити
18.11.2024, понедельник, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Вануату
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таити - Вануату
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
3 : 3
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
1 : 0
03.10.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Вануату
4 : 1
27.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Соломоновы Острова
3 : 3
24.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
0 : 1
21.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
2 : 1
18.09.2026
Вануату
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Таити
Вануату
Товарищеские матчи (сборные): шансы Таити и Островов Кука на победу в матче
16 ноября
Фиджи – Вануату: кто победит в товарищеском матче 2026 года
20 сентября
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Таити и Островов Кука на победу в матче
16 ноября
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Отбор на ЧМ-2018. Соломоновы острова сильнее Таити
2016.11.13 09:21
1
Фиджи – Вануату: кто победит в товарищеском матче 2026 года
20 сентября
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Определился континентальный чемпион Океании
2024.07.01 08:30
4
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
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