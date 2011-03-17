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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - ЦСКА
Порту - ЦСКА: обзор матча 17 марта 2011
Порту
17.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
ЦСКА
1'
Халк
24'
Ф. Гуарин
29'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - ЦСКА
Замена
К. Родригес
️️️️
Халк
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Фалькао
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Лав
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Е. Алдонин
Желтая карточка
З. Тошич
Желтая карточка
Х. Фусиле
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гуарин
ГОЛ! 1:0!
Халк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
7
Хорхе Фусиле
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Порту
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
7
Фусиле
6
Роланду
30
Отаменди
22
Сэпунару
5
Фернандо
13
Гуарин
8
Моутинью
23
Родригес
7
Халк
9
Фалькао
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
20
Алдонин
19
Вагнер Лав
22
Думбия
7
Халк
7
Родригес
7
Родригес
7
Халк
23
Родригес
25
Беллуски
25
Беллуски
23
Родригес
9
Фалькао
18
Варела
18
Варела
9
Фалькао
66
Дзагоев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
66
Дзагоев
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Порту
ЦСКА
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Порту - ЦСКА
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Помощники судьи:
Ники Зиберт
Патрик Лангкамп (оба Голландия).
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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