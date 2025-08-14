Введите ваш ник на сайте
Лига Европы
Шахтер - Панатинаикос
Шахтер - Панатинаикос: обзор матча 14 августа 2025
Шахтер
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Шахтер - Панатинаикос
Завершен
ГОЛ!
Даниэль Мансини
3:4
Пенальти не реализован
Педро Энрике
Пенальти не реализован
Ахмед Туба
Пенальти не реализован
Кауа Элиас
ГОЛ!
Анасс Зарури
3:3
ГОЛ!
Невертон
3:2
Пенальти не реализован
Манолис Сиопис
ГОЛ!
Артем Бондаренко
2:2
ГОЛ!
Александер Еремеефф
1:2
ГОЛ!
Винисиус Тобиас
1:1
ГОЛ!
Фотис Иоаннидис
0:1
Пенальти не реализован
Егор Назарина
120'
+2
Желтая карточка
Ахмед Туба
113'
Замена
Александер Еремеефф
️️️️➡️️
Георгиос Кирьякопулос
Желтая карточка
Егор Назарина
111'
Замена
Марьян Швед
️️️️➡️️
Alisson Santana
109'
105'
+1
Желтая карточка
Манолис Сиопис
101'
Замена
Тин Едвай
️️️️➡️️
Яннис Коцирас
101'
Замена
Даниэль Мансини
️️️️➡️️
Факундо Пельистри
97'
Желтая карточка
Педро Чиривелья
92'
Желтая карточка
Яннис Коцирас
91'
Замена
Манолис Сиопис
️️️️➡️️
Адам Гнезда Черин
Вторая желтая
Олег Очеретко
82'
76'
Замена
Анасс Зарури
️️️️➡️️
Тете
76'
Замена
Фотис Иоаннидис
️️️️➡️️
Карол Свидерски
52'
Желтая карточка
Адам Гнезда Черин
Желтая карточка
Олег Очеретко
48'
Желтая карточка
Валерий Бондарь
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
39
Невертон
ЛВ
30
Alisson Santana
ЦФ
19
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
10
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
20
Anton Hlushchenko
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
9
Анасс Зарури
ЛВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
22
Матвиенко
5
Бондарь
17
Тобиас
6
Гомес
39
Невертон
27
Очеретко
21
Бондаренко
19
Элиас
30
4-1-2-2-1
69
Дронговски
27
Коцирас
5
Туба
14
Палмер-Браун
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
16
Гнезда Черин
20
Максимович
10
Тете
28
Пельистри
19
Свидерски
29
Назарина
29
Назарина
30
9
Швед
9
Швед
30
27
Коцирас
21
Едвай
21
Едвай
27
Коцирас
16
Гнезда Черин
6
Сиопис
6
Сиопис
16
Гнезда Черин
10
Тете
9
Зарури
9
Зарури
10
Тете
28
Пельистри
17
Мансини
17
Мансини
28
Пельистри
19
Свидерски
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Свидерски
77
Кирьякопулос
29
Еремеефф
29
Еремеефф
77
Кирьякопулос
Остались в запасе
Шахтер
Панатинаикос
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
20
Anton Hlushchenko
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
20
Anton Hlushchenko
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
26
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Шахтер - Панатинаикос
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Henryk-Reyman-Stadium, Krakow
Последние матчи
Все
Шахтер
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
0 : 1
11.05.2025
Олимпиакос
