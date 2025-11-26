Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Панатинаикос» – «Штурм»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

26 ноября 2025 10:49
Панатинаикос - Штурм
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Панатинаикоса»
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Спирос Луис» состоится важная встреча пятого тура Лиги Европы, в которой «Панатинаикос» примет «Штурм». Греческий клуб после четырeх туров располагается в середине таблицы и сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф, тогда как австрийская команда вынуждена догонять конкурентов, испытывая проблемы со стабильностью. Матч обещает быть напряжeнным с акцентом на тактическую дисциплину и борьбу за инициативу в центре поля.

«Панатинаикос»

Команда подходит к игре на серии уверенных побед и демонстрирует характерную прагматичную манеру. Победа над «Мальме» на выезде подтвердила организованность оборонительных линий и умение использовать редкие моменты в атаке. При этом «Панатинаикос» стабильно забивает в еврокубках, контролирует темп и грамотно играет в позиционной структуре, снижая риски у своих ворот.

«Штурм»

Австрийский коллектив действует менее убедительно. Ничья с «Ноттингем Форест» показала плотность обороны, однако в атаке команда часто испытывает сложности с доведением атак до удара. Регулярные пропущенные мячи и нестабильные результаты в чемпионате свидетельствуют о проблемах с концентрацией и реализацией моментов.

Факты о командах

«Панатинаикос»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних играх Лиги Европы
  • В среднем 1.60 гола за матч
  • Пропускает всего 0.60 мяча за игру

«Штурм»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч
  • В среднем 0.80 гола за матч
  • Пропускает около 1.40 мяча за игру

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига Европы, 4 тур
Штурм
0 : 1
05.11.2009
Панатинаикос
Лига Европы, 3 тур
Панатинаикос
1 : 0
22.10.2009
Штурм

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Штурм»

С учeтом текущей формы команд и фактором домашнего поля греческий клуб выглядит более сбалансированным. «Панатинаикос» способен контролировать темп и ограничивать атакующие возможности соперника, используя слабости «Штурма» в обороне. Вероятен сценарий с территориальным преимуществом хозяев и постепенным наращиванием давления, что увеличивает их шансы на положительный результат.

Прогноз: Победа «Панатинаикоса» – коэффициент 1.78

1.78
Победа «Панатинаикоса»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Штурм Панатинаикос
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 