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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Панатинаикос
Штурм - Панатинаикос: обзор матча 05 ноября 2009
Штурм
05.11.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
71'
К. Кацуранис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Панатинаикос
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Сиссе
Желтая карточка
А. Хольцл
Замена
М. Вайнбергер
️️️️
С. Фода
Замена
Х. Буква
️️️️
М. Эренрайх
ГОЛ! 0:1!
К. Кацуранис
Замена
С. Лето
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
К. Лаврич
️️️️
Д. Байхлер
Желтая карточка
Н. Спиропулос
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Карагунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
29
Сандро Фода
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
10
Самир Муратович
АП
8
Андреас Хольцл
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
19
Габриэл
ПВ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Штурм
25
Уве Кропфхофер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
4-4-1-1
1
Гратцей
18
Канделаки
6
Зоннляйтнер
23
Шильденфельд
17
Эренрайх
29
Фода
6
Вебер
89
Яншер
8
Хольцл
10
Муратович
28
Байхлер
3-4-1-2
30
Цорвас
26
Винтра
3
Саррьеги
21
Спиропулос
14
Карагунис
28
Кацуранис
15
Жилберто
23
Симао
19
Габриэл
12
Сиссе
14
Салпингидис
29
Фода
26
Вайнбергер
26
Вайнбергер
29
Фода
17
Эренрайх
10
Буква
10
Буква
17
Эренрайх
28
Байхлер
30
Лаврич
30
Лаврич
28
Байхлер
12
Сиссе
55
Рукавина
55
Рукавина
12
Сиссе
14
Карагунис
11
Нинис
11
Нинис
14
Карагунис
14
Салпингидис
5
Лето
5
Лето
14
Салпингидис
Остались в запасе
Штурм
Панатинаикос
25
Уве Кропфхофер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Главный тренер
Франко Фода
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
25
Уве Кропфхофер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Штурм - Панатинаикос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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